«شركات السياحة»: توقعات ببدء رحلات العمرة للمصريين في أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، استقبال المعتمرين من خارج المملكة العربية السعودية بداية من يوم 30 يوليو الحالي، على أن تصدر تصاريح أداء العمرة بداية من هذا التاريخ، ويتم طلبها في 14 يوليو.

موسم العمرة

ومن جانبه، قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ وزارة السياحة والآثار لن تبدأ إجراءات العمرة خلال الأيام الأولى لبدء السعودية استقبال المعتمرين، ومصر تبدأ عادة إجراءات العمرة بعد نحو شهرين أو 3 من بدء استقبال المملكة للمعتمرين.

وتوقّع الغمري في تصريحات لـ«الوطن»، أن تبدأ مصر أولى رحلات العمرة للعام الهجري الجديد خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين على أقصى تقدير، موضحا أنّ وزارة السياحة ستبدأ إعلان الضوابط المنظمة للعمرة، وبدء استقبال طلبات شركات السياحة الراغبة في تنظيم برامج العمرة للعام الهجري الجديد خلال الشهرين المقبلين، كي يتسنى للشركات البدء في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة.

أسعار برامج العمرة لهذا العام

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنّ أسعار برامج العمرة لهذا العام ستتوقف بشكل كبير على عدد تأشيرات العمرة التي ستنظمها شركات السياحة المصرية، موضحا أنّ العلاقة بين أسعار برامج العمرة وعدد التأشيرات عكسية، فكلما زادات التأشيرات كلما قل السعر والعكس صحيح.

البوابة المصرية للعمرة

وشدد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، على ضرورة اتخاذ وزارة السياحة والآثار للعديد من الإجراءات، التي تجعل رحلات العمرة الخاصة بالمواطنين تتم من خلال البوابة المصرية للعمرة، ويتم تنظيمها من خلال شركات السياحة بما يحقق أقصى استفادة للمواطن المصري وللموازنة العامة للدولة، ويقضي على ظاهرة السماسرة والوسطاء في تنظيم رحلات العمرة.