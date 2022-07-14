إصابة 7 أشخاص في حوادث متفرقة بمرسى مطروح والساحل الشمالي

أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع 3 حوادث متفرقة، تمثلت في اصطدام سيارة وانقلاب موتوسيكل ومشاجرة، في مدن الحمام والعلمين ومرسى مطروح، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مواقع الحوادث، وجرى نقل المصابين لأقرب مستشفيات وتقديم الإسعافات الأولية، وأخطرت شرطة النجدة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

إصابة 3 في حادث بالساحل الشمالي

أصيب 3 أشخاص في الساحل الشمالي بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة برصيف أمام محطة بنزين العلمين 4، على طريق سيدي عبدالرحمن الجديد في الساحل الشمالي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، وهم «إسماعيل محمد حمزة»، 24 سنة، من القاهرة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و«جودي حاتم خفاجي»، 14 سنة، من القاهرة، تعاني من اشتباه كسر بالساق اليسرى، و«يوسف حاتم خفاجي»، 24 سنة، من القاهرة، مصاب بكدمة شديدة بالفقرات القطنية.

إصابة 3 في انقلاب موتوسيكل

كما أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل في قرية الرويسات بمركز ومدينة الحمام شرق مرسى مطروح، وجرى نقل المصابين لمستشفى الحمام المركزي، وهم «شعبان محمود محمد موسى»، 65 سنة، من الرويسات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى وجرحى قطعي، و«أحمد محمود شعبان محمود»، 6 سنوات، من الرويسات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«مبارك محمد عبدالله مجاور»، 26 سنة، من العميد، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم والصدر.

إصابة شخص في مشاجرة بمطروح

بينما أصيب شخص في مشاجرة مع آخرين، في شارع الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح، وتم نقله لمستشفى مطروح العام، وهو «محمد عبدالناصر عبدالله»، 26 سنة، من مطروح، مصاب بجرح قطعي بالرأس طولة 5 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج.