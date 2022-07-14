مدبولي: حزمة برامج حماية اجتماعية جديدة للفلاحين لتوسيع قاعدة المستفيدين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة مستمرة في منظومة دعم الأسمدة، موضحًا أن أسعار السماد اليوم بين 4500 و5000 جنيه، بينما السعر العالمي بين 11000 و12000 جنيه.

السيسي يوجه الحكومة بتقديم حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية للفلاحين

وأضاف مدبولي خلال كلمته التليفزيونية، أن الدولة حريصة على دعم الفلاح بصورة مستمرة، مؤكدًا وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا بوضع حزمة جديدة وإضافية من البرامج التي تستهدف الحماية الاجتماعية، إضافة إلى البرامج الموجودة بالفعل من تحفيز الفلاحين لتوريد القمح ودعم الأسمدة وغيرها.

مدبولي: الحكومة تستهدف من الحزمة الجديدة لدعم الفلاحين توسيع قاعدة المستفيدين

وأوضح رئيس الوزراء أنه يجري إعداد هذه البرامج، لافتًا إلى انتظار توجيهات الرئيس بعد عرض برامج الحماية الاجتماعية الجديدة الخاصة بالفلاحين عليه خلال الفترة المقبلة، رغبة في توسيع قاعدة المستفيدين من هذه البرامج، إدراكًا من الدولة للظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يمر بها العالم الآن.