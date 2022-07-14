عاجل| رئيس الوزراء: زيادة الإعفاء الضريبي للمرتبات حتى 2500 جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في إجراءات التيسير على المواطنين، وتتحمل تكلفة كبيرة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له منذ قليل، أن الدولة ستزيد حد الإعفاء الضريبي في الفترة المقبلة من 2000 إلى 2500 جنيه لكي لا يدفع ضريبة على الدخل من راتبه 2500 جنيه.

وأشار إلى أن تبكير صرف زيادة المرتبات والمعاشات بتوجيهات من الرئيس السيسي في شهر أبريل الماضي، كلف الدولة 18 مليار جنيه إضافية في 3 أشهر لمساعدة المواطنين لمواجهة التضخم العالمي.

ولفت إلى مضاعفة المخصصات المالية لمعاش تكافل وكرامة، مع تخصيص 8 مليارات جنيه دعم للإسكان الاجتماعي، و11 مليار جنيه للتأمين الصحي ونفقة الدولة، والتوسع في التأمين الصحي الشامل.