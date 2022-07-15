بعد صفعة ويل سميث.. مارتن لورانس يكشف مصير الجزء الرابع من «Bad Boys»

قال الممثل الأمريكي مارتن لورنس، إن صفعة ويل سميث للفنان الكوميدي كريس روك في حفل توزيع جوائز أوسكار، لم تؤثر على مشروع تقديم الجزء الرابع من فيلم «Bad Boys»، مؤكدا أن المشروع مازال قائما وقد يمتد إلى جزء خامس، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وجاءت تصريحات مارتن لورنس إجابة على تساؤلات الجمهور حول وقف «Bad Boys 4»، بسبب واقعة الصفع، خاصة بعد استبعاد الممثل الفائز بجائزة الأوسكار من عدة مشاريع بعد ذلك، ومن المتوقع أن تؤجل شركة «آبل» إصدار فيلم «Emancipation»، الذي يلعب «سميث» دور البطولة به حتى عام 2023.

ويتوافق حديث «لورانس» مع تصريحات سابقة لتوم روثمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سوني» المنتجة للفيلم، والتي قال فيها: «كان هذا الفيلم قيد التطوير ولا يزال.. لم تكن هناك أي فرامل نبطأها لأن السيارة لم تكن تتحرك».

الرئيس التنفيذي لـ «سوني»: ويل سميث شخص جيد مر بلحظة سيئة.. وندمه حقيقي

وعلق الرئيس التنفيذي لـ «سوني» على واقعة الصفع، في تصريحات نشرها موقع «ديدلاين»، قائلا: «كان هذا أمرًا مؤسفًا للغاية، ولا أعتقد أنه بإمكاني التعليق، باستثناء القول بأنني عرفت ويل سميث لسنوات عديدة وأعرف أنه شخص جيد، كان هذا مثالًا على شخص جيد يمر بلحظة سيئة للغاية أمام العالم، أعتقد أن اعتذاره وندمه حقيقيان، وأؤمن بالمغفرة».

وعلى الجانب الآخر، تحدث مارتن لورنس عن التعاون الأول مع ويل سميث في أول أجزاء «Bad Boys»، عام 1995: «كان الأمر ضخمًا بالنسبة لنا، أن نجتمع معًا ونثبت قدرتنا على جذب الناس إلى شباك التذاكر، أن يستطيع اثنين ممثلين من أصل أفريقي كسب المال في شباك التذاكر كان ضخمًا»، متابعًا: «لم أذهب إلى الكلية، لذلك شعرت أن التلفزيون هو سنوات دراستي الجامعية، وفي السينما شعرت أني تخرجت كان الأمر مختلفًا تمامًا».

الكاتب كريس بريمنر يعمل على «4 Bad Boys»

حقق الجزء الأول من سلسلة «Bad Boys» إيرادات وصلت لـ 114 مليون دولار في جميع أنحاء العالم وقت طرحه عام 1995، في حين وصلت إيرادات الجزء الثاني من الفيلم عام 2003، لـ 273 مليون دولار، وبعد سنوات عادت السلسلة إلى الحياة مرة أخرى في يناير 2020 مع فيلم «Bad Boys For Life»، الذي حقق 426 مليون دولار، وكان أحد آخر الأفلام التي تم إصدارها قبل أن تغلق دور العرض السينمائي بسبب الوباء.

وقررت شركة «سوني» بعد النجاح الذي حققه الجزء الثالث من السلسلة بعنوان «Bad Boys For Life» في شباك التذاكر وقت طرحه في 2020، العمل على الجزء الرابع من تأليف كاتب السيناريو كريس بريمنر.