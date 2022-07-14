حزب مستقبل وطن ينظم فعاليات وأنشطة لمحاربة الغلاء في المحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانًا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن في محافظة الوادي الجديد، ورشة علمية للأطفال، في معمل Dr.Scope للأطفال من عمر 10 سنوات حتى 15 سنة بمقر الحزب بمدينة الخارجة بمشاركة سفير الواقع المعزز والافتراضي بتعليم الوادي الجديد.

ونظمت أمانة مركز باريس، ندوة تثقيفية للشباب بمركز شباب المدينة عن الشباب ودوره في التنمية والوعي الوطني وجهود الدولة في تمكين الشباب في الحياة العامة خاصة السياسية، وتناولت الندوة دور الشباب في التنمية والحزب في دعم الشباب في مجالات العمل والرياضة والثقافة والسياسة وجهود الدولة في دعم الشباب في كافة المجالات وتمكينهم في المناصب القيادية.

وفي سياق متصل، نظمت أمانة مركز بلاط، قافلة طبية مجانية بقرية الزيات، وذلك بمقر الوحدة الصحية القروية، وضمت تخصصات طبية هي «جلدية – أنف وأذن وحنجرة – باطنة - نساء وتوليد وتنظيم أسرة – تحاليل طبية»، وجرى توقيع الكشف على 78 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي القرية، كما عقدت أمانة مركز باريس، ورشة عمل عن الصناعات اليدوية لربات البيوت والفتيات عن فنون الصناعات اليدوية والمشغولات اليدوية «الخرز» لشغل أوقات الفراغ ومساعدتهن في إيجاد فرص عمل مناسبة من خلال هذه الحرف اليدوية البسيطة.

محافظة بورسعيد

وزعت أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد، 5 أطنان من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، إذ شاركت مجموعات من شباب حزب مستقبل وطن بكافة الأقسام والوحدات الحزبية بالمحافظة، في توزيع لحوم طازجة على الأُسر الأولى بالرعاية في عدد من أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، ومن جانب آخر، نظمت أمانة قسم بورفؤاد ثاني، احتفالية للمسنين تم خلالها توزيع الحلوى والهدايا والورود عليهم، وحرصت الأمانة، بكافة أعضائها على توزيع الهدايا والحلوى علي المسنين؛ لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في العيد، وفي الوقت نفسه، أقامت أمانة قسم الشرق، احتفالية للأطفال الأيتام تم خلالها توزيع الحلوى والهدايا والورود علي الأطفال.

محافظة دمياط

نظمت أمانة شباب بمحافظة دمياط، زيارة لمؤسسة البنات بشارع أبو الوفا، ضمن مبادرة «فرحة»، وذلك بهدف إدخال الفرحة على قلوب الأطفال احتفالا بعيد الأضحى المبارك، حيث جرى مشاركة أبناء المؤسسة في يوم ترفيهي وتوزيع الهدايا والألعاب عليهم، مما ساهم في رسم الفرحة على وجوهم وإدخال السعادة إلى قلوبهم.

محافظة الفيوم

تواصل أمانة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، توزيع لحوم الأضاحى، المواطنين من الأسر البسطاء والأكثر احتياجا في قرى المركز، وجرى التوزيع وفقًا لكشوف المستحقين التي جرى إعدادها مسبقًا من خلال الأمانة.

محافظة الغربية

كرمت أمانة مركز السنطة بمحافظة الغربية، عددًا من الفائزين بميداليات الكاراتيه بمركز شباب ميت حواي، وذلك لفوزهم في بطولة قطاعات جمهوري الاتحاد المصري للكاراتية، حيث جرى تكريم عدد 33 من اللاعبين الفائزين بـ19 ميدالية ذهب كاتا، وعدد 14 ميدالية فضية، بالإضافة إلى تكريم مدربي الكارتيه مدير مركز شباب ميت حواي، وفي نهاية الحفل، أعرب الأطفال الحاصلين على ميداليات للكارتيه وأولياء الأمور، عن سعادتهم بالاحتفاء والتكريم الذي حظى به أبطال الكاراتيه من جانب القيادة السياسية وكل المسئولين والمواطنين.

محافظة الجيزة

تستمر أمانة مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، مراجعات الثانوية العامة للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع مجلس الأمناء بالإدارة، بقسميها العلمي «علوم- رياضة» والأدبي؛ وذلك بالاتفاق مع نخبة من المعلمين والمعلمات، حيث تمت المراجعات في حضور عدد كبير من الطلبة مع البث المباشر، بقاعات المناسبات أمام مجلس المدينة.