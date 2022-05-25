رئيس هيئة «مستقبل وطن»: الشعب المصري ينتظر حوارا سياسيا ناجحا

قال حسام الخولي، رئيس هيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن الجمهورية الجديدة شملت مشاريع البنية الأساسية والكهرباء، وإذا لم تكن مصر تمتلك الطاقة لن تكون قادرة على الحوار والتصدير والحديث عن الصناعة، مبينا أن قرار الحوار السياسي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية، مثالي.

التركيز على الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب

وأضاف «الخولي» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الدولة عملت على أولويات مختلفة في الملفات حيث ركزت على الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وتوفير فرص عمل وبعدها جاء وقت الإصلاح السياسي، مشيرا إلى أنه يرى أن ملف السكان يؤثر على عدم شعور المواطن بالتنمية في الوقت الحالي.

تحديد محاور الحوار السياسي

وأوضح رئيس هيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن فنلندا ناجحة لأن بها نظام تعليمي جيد، والصين ناجحة رغم أنها لا تطبق نظاما سياسيا واحدًا، مبينا أن طبع المصريين لا يسمح أن يتم تطبيق سياسة الصين مثلا في الطفل الواحد، مشيرا إلى أن الدولة تمتلك ترمتور الحرية وتعمل على تحريكه بالشكل الذي يناسبها والوقت الملائم.

وأشار إلى أن الأغلبية العظمي في مصر، تنتظر حوارا سياسيا ناجحا، متابعا: «الجهة اللي عاملة الحوار هتجمع محاور الحوار وتحدد الكلام اللي هنتناقش فيه والمواطن همه الاقتصاد والصحة والتعليم، والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس كل المصريين، والأحزاب السياسية نضجت ومفيش الاحتقان والسيطرة اللي كانت قبل 2011، وعندنا تمثيل حالي لكل الأحزاب».