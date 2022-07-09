«مستقبل وطن» يوزع هدايا الرئيس على المواطنين بمناسبة عيد الأضحى «فيديو»

وزع حزب مستقبل وطن، هدايا الرئيس عبدالفتاح السيسي على المواطنين في المحافظات المختلفة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

توزيع الهدايا على الأطفال

وتم توزيع الهدايا على الأطفال في محافظات القاهرة ومطروح والشرقية والمنيا وجنوب سيناء، والغربية، وكفر الشيخ، وغيرها من المحافظات، وسط فرحة كبيرة من الأطفال وعائلاتهم.

تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي

ووجَّه الأطفال رسالة شكر وحب وتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الهدايا، كما قدموا له التهنئة بمناسبة عيد الأضحى.