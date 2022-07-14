إنقاذ 53 حالة غرق بشاطئ رأس البر وسط ارتفاع الأمواج

تمكن رجال الإنقاذ في محافظة دمياط من إنقاذ 53 حالة غرق بشاطئ رأس البر، خلال الساعات الماضية، تم نقل ثلاث حالات منهم إلى مستشفى اليوم الواحد برأس البر، تم احتجاز اثنين داخل غرفة العناية المركزة، لعدم استقرار حالتهما.

وتشهد شواطئ مدينة رأس البر، في الوقت الراهن، حالة من عدم الاستقرار، بسبب ارتفاع الأمواج ومنسوب البحر، وخروج مياه الشاطئ في منطقة الكافتيريات.

مناشدة المصطافين بعدم نزول البحر

وناشدت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر المصطافين ورواد المدينة بعدم نزول البحر، نظراً لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، مع ضرورة الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ وإدارة الشاطئ، حفاظاً على سلامتهم وسلامة ذويهم، فيما باشر رجال الإنقاذ تنفيذ التعليمات بإخلاء المصطافين من المياه، باستخدام المعدات البحرية.

ونشرت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر تحذيراً على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما ناشد رجال الإنقاذ المصطافين عبر مكبرات الصوت عدم نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواج حفاظاً على سلامتهم، تزامناً مع توافد الزوار على مصيف رأس البر، الذي يُعد مقصداً لرحلات اليوم الواحد القادمة من المحافظات المجاورة مثل الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، لقضاء إجازة العيد، في الوقت الذي تشهد فيه محافظات الجمهورية موجة حارة.

إنقاذ 53 حالة من الغرق

وارتفع منسوب البحر عن معدلاته الطبيعية، وغمرت مياه البحر االشاطئ ووصلت إلى الكافتيريات التي تبتعد لعدة أمتار عن الشاطئ، وتمكن رجال الإنقاذ، وبمساعدة عدد من رواد الشاطئ، من إنقاذ 53 شخصاً من الغرق منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى مساء اليوم الخميس.

وتشهد شواطئ رأس البر إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين يتوافدون على المدينة، وسط إجراءات مشددة، وحرص الآلاف من أبناء محافظة دمياط والمحافظات الأخرى، على قضاء إجازة عيد الأضحى على الشاطئ لإسعاد أطفالهم، والاستمتاع بطبيعة شاطئ رأس البر.