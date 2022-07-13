حادث ترعة السلام بالدقهلية اليوم.. رحلة مصيف رأس البر تنتهي بكارثة

دموع ونحيب تسبب فيهم حادث ترعة السلام بالدقهلية اليوم، بعد وفاة 4 أطفال وإصابة 13 آخرين، وننشر أسماء المصابين في حادث ترعة السلام، وكذلك أسماء ضحايا حادث سقوط ميني باص محمل بقرابة 30 طفلاً في ترعة السلام على الطريق الذي يصل بين محافظتي الدقهلية ودمياط، بالقرب من قرية «الإسكندرية الجديدة» بنطاق مركز الجمالية، في محافظة الدقهلية، وذلك أثناء عودتهم من رحلة نظمها لهم مكتب تحفيظ القرآن الكريم إلى مصيف رأس البر بدمياط، حيث انتشل الأهالي جثامين أبنائهم المتوفين، كما أنقذ آخرون أبناءهم، واصطحبوهم إلى المنازل.

أسماء المصابين في حادث ترعة السلام اليوم

بدأ حادث ترعة السلام اليوم، أثناء عودة 2 ميني باص، كل منهما محمل بحوالي 30 طفلاً من مصيف رأس البر، بعد انتهاء رحلة نظمها مكتب تحفيظ القرآن لرواده، إلا أنّ أحد السائقين كان يسوق بسرعة جنونية، واختلت عجلة القيادة بيده، فانقلب الميني باص في ترعة السلام، وغرق الأطفال بينما يحتضنون مصاحفهم.

وتنشر الوطن أسماء المصابين في حادث ترعة السلام اليوم، والذي أسفر عن مصرع 4 أطفال حتى الآن، وإصابة أكثر من 13 آخرين، حيث أسفر الحادث عن وفاة كل من «حنين حافظ رفاعي»، 14 سنة، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى الجمالية المركزي، بالإضافة إلى كل من «محمد إبراهيم جمال»، 4 سنوات، و«شيماء عبدالناصر الجمال»، و«تسنيم محمود رفاعي»، 13 سنة، والذين انتشل أهاليهم جثامينهم واصطحبوهم إلى منازلهم، وجميعهم يقيمون بعزبة «الرفاعي»، التابعة لقرية «ليسا الجمالية» بدائرة مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

13 مصاباً حادث ترعة السلام

كما أسفر حادث ترعة السلام اليوم، عن إصابة أكثر من 13 طفلاً، خصوصاً أنّ الميني باص كان يحمل قرابة 30 طفلاً، وجرى نقل ثلاثة من المصابين إلى مستشفيات الجمالية المركزي، ومستشفى «الأعصر»، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، فيما اصطحب أهالي باقي الأطفال أبناءهم بعد إنقاذهم من المياه إلى منازلهم.

مأساة حادث ترعة السلام

تعود تفاصيل حادث ترعة السلام اليوم، إلى تلقي مدير أمن الدقهلية إخطاراً يفيد ورود بلاغ بسقوط ميني باص محمل بالأطفال في ترعة السلام، بين محافظتي الدقهلية ودمياط، أثناء عودتهم من رحلة نظمها لهم مكتب تحفيظ القرآن، وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة، وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث وجرى انتشال جثث المتوفين، وإنقاذ حياة عدد كبير من الأطفال بمساعدة الأهالي.