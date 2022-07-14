«رأس البر» تحذر المصطافين من نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواج

ناشدت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، المصطافين ورواد المدينة، بعدم نزول البحر نظرًا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، مع ضرورة الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ وإدارة الشاطئ، حفاظًا على سلامتهم وسلامة ذويهم، فيما باشر رجال الإنقاذ تنفيذ التعليمات بإخلاء المياه من المصطافين باستخدام المعدات البحرية.

منشور تحذيري

ونشرت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، تحذيرا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كما ناشد رجال الإنقاذ المصطافين عبر مكبرات الصوت عدم نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواج حفاظا على سلامتهم، تزامنا مع توافد الزوار على مصيف رأس البر، الذي يُعد مقصدا لرحلات اليوم الواحد القادمة من المحافظات المجاورة مثل «الدقهلية، والغربية وكفر الشيخ»، لقضاء إجازة العيد، في الوقت الذي تشهد فيه محافظات الجمهورية موجة حارة.

إنقاذ 47 حالة من الغرق

وارتفع منسوب البحر وغمرت مياه البحر االشاطئ ووصلت الى الكافتيريات التي تبتعد لعدة امتار عن الشاطئ، ونجح رجال الإنقاذ في إنقاذ 47 شخصا من الغرق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى الآن.

وتشهد شواطئ رأس البر إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين يتوافدون على المدينة، وسط إجراءات مشددة، وحرص الآلاف من أبناء محافظة دمياط والمحافظات الأخرى، على قضاء إجازة عيد الأضحى على الشاطئ لإسعاد أطفالهم، والاستمتاع بطبيعة شاطئ رأس البر.

تكثيف أعمال البحث عن غريق

وفي سياق متصل، يواصل رجال الإنقاذ جهودهم بحثا عن جثة شاب غرق منذ ثلاثة أيام داخل مياه البحر، ويُدعى «النبوي أحمد عيسى»، من قرية الرحامنة التابعة لمركز فارسكور، والذي لم يظهر أي أثر له حتى مساء اليوم الخميس.