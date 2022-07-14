الصور الأولى لضحايا حادث الإمارات.. 5 شباب من قرية واحدة بالدقهلية

شهدت إمارة رأس الخيمة بالإمارات الساعات الماضية، حادثة مروعة تصادم فيها سيارة ملاكي كان يستقلها 6 مصريين بشاحنة كبيرة، على أحد الطرق السريعة، ما أسفر عن مقتل 6 شباب في الحال، بينهم 5 من قرية «ديرب الخضر»، التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية.

مصرع 6 شباب بينهم 5 من قرية واحدة بالإمارات

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي في حزن شديد الصور الأولى لضحايا حادث التصادم في إمارة رأس الخيمة، وهم: «إبراهيم علي أحمد عبدالقادر خاطر، وأحمد نصر وهبة، وإيهاب صلاح مصباح، ورامي الوصيف، ومحمود عبدالرحمن».

وقال أهالي القرية إن ضحايا الحادث كانوا يعملون في دولة الإمارات، منذ فترة طويلة، وأثناء عودتهم إلى منزلهم، أمس الأربعاء، وقع حادث التصادم بين سيارة الملاكي التي كان يقودها أحدهم، وبين شاحنة على طريق الإمارات الدائري، بالاتجاه إلى خارج رأس الخيمة، حيث انحرفت السيارة التي كان يستقلها الـ6 لتصطدم بشاحنة نقل ثقيل.

ومن جهة أخرى، صرحت قوات الشرطة برأس الخيمة، بأن حادث التصادم وقع نتيجة انحراف السيارة التي كان يستقلّها 6 أشخاص أثناء سيرها على طريق الإمارات الدائري، لتصطدم بشاحنة ثقيلة من الخلف، وفور وصل بلاغ لغرفة العمليات، أرسلت الإدارة دوريات شرطة رأس الخيمة، وسيارات الإسعاف الخاصة بالإمارة إلى مكان وقوع الحادث، وفقا لصحيفة «البيان» الإماراتية.

حادث تصادم رأس الخيمة بالإمارات

وقالت الشرطة، إنه جرى نقل 5 جثامين متوفين إلى المستشفى من أجل التشريح، ومصاب نقل إلى الرعاية بأحد مستشفيات الأمارة عن طريق طائرة عمودية تابعة لجناح الجو في وزارة الداخلية، لكن لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصاباته، وتحرر محضر، وفتحت النيابة العامة التحقيقات من أجل معرفة ملابسات وأسباب الحادث.