الناجون من حادث حافلة السلام: السائق فشل في السيطرة على السيارة

قال الناجون من انقلاب حافة داخل ترعة السلام، والذي أسفر عن وفاة 4 أطفال، إنّ قائد الحافلة البالغ من العمر 18 عامًا، تفاجأ باختلال عجلة القيادة بين يديه، لحدوث سيء فيها، ما أفقده السيطرة عليها، وانقلبت الحافلة في الترعة، بحسب تحقيقات النيابة العامة.

وفاة 4 أطفال

وأصدرت النيابة العامة بيانًا حول تلك الواقعة، إذ جاء في البيان أنّ النيابة العامة تلقت إخطارًا، مساء أمس الأربعاء، بانقلاب الحافلة في ترعة السلام، ما أسفر عن وفاة 4 أطفال كانوا يستقلونها برفقة 23 آخرين من أقرانهم في رحلة إلى إحدى الحدائق نظمها مكتب لتحفيظ القرآن بالجمالية، إذ انقلبت بهم الحافلة في الترعة خلال عودتهم؛ وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

معاينة مكان الحادث

وعقب الواقعة انتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث وعاينت مكان الحادث، كما سألت عددًا من الناجين من حادث الحافلة والذين شهدوا بأن قائدها تفاجأ بأحد المطبات حال سيره، وسقطت الحافلة بالترعة خلال تفاديه، بينما استجوبت النيابة العامة قائد الحافلة، البالغ من العمر 18 عامًا، فقرر أنه تفاجأ باختلال عجلة القيادة من يديه لانقطاع شيء فيها، ما أفقده السيطرة عليها، وانقلبت الحافلة لذلك في الترعة.

التصريح بدفن جثامين المتوفين

وصرحت النيابة العامة بدفن جثامين المتوفين، وأمرت بفحص الحافلة وإعداد تقرير فني مفصل بحالتها، ومدى سلامتها للسير، واستيفائها للشروط، وجارٍ استكمال التحقيقات.

حبس قائد الحافلة

وأمرت النيابة العامة بحبس قائد حافلة رحلات 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتسبب خطأ بإهماله ورعونته في وفاة 4 أطفال إثر انقلابها في ترعة السلام، كما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدرة، وأكدت التحقيقات أن عدد المتوفين أربعة فقط، ولا يوجد أي مفقودين.