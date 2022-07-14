النيابة العامة تأمر بحبس قائد حافلة رحلات انقلبت في ترعة السلام

أمرت النيابة العامة بحبس قائد حافلة رحلات 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتسبب خطأ بإهماله ورعونته في وفاة 4 أطفال إثر انقلابها في ترعة السلام.

وأمرت النيابة بعرضه على مصلحة الطب الشرعي؛ لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدرة، وأكدت التحقيقات أن عدد المتوفين أربعة فقط، ولا يوجد أي مفقودين.

انقلاب حافلة في ترعة السلام

كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا، مساء أمس الأربعاء، بانقلاب الحافلة في ترعة السلام، ما أسفر عن وفاة 4 أطفال كانوا يستقلونها برفقة 23 آخرين من أقرانهم في رحلة إلى إحدى الحدائق نظمها مكتب لتحفيظ القرآن بالجمالية، إذ انقلبت بهم الحافلة في الترعة خلال عودتهم؛ وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

النيابة تعاين مكان الحادث

وانتقلت النيابة لمكان الحادث وعاينته، وسألت عددًا ممن نجوا بالحافلة فشهدوا أن قائدها تفاجأ بأحد المطبات حال سيره وسقطت الحافلة بالترعة خلال تفاديه، بينما استجوبت النيابة العامة قائد الحافلة، البالغ من العمر 18 عامًا، فقرر أنه تفاجأ باختلال عجلة القيادة من يديه لانقطاع شيء فيها، ما أفقده السيطرة عليها، وانقلبت الحافلة لذلك في الترعة.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثامين المتوفين، وأمرت بفحص الحافلة وإعداد تقرير فني مفصل بحالتها، ومدى سلامتها للسير، واستيفائها للشروط، وجارٍ استكمال التحقيقات.