جامعة الأزهر تعلن جاهزية مستشفياتها لعلاج مصابي حادث حافلة ترعة السلام

أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جاهزية مستشفيات الجامعة لعلاج مصابي حادث حافلة ترعة السلام التي غرقت أمس الأربعاء، وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم بجميع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

وقدم رئيس جامعة الأزهر العزاء في ضحايا حادث الغرق من الأطفال حفظة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ووجه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، باستقبال أي حالات مصابة بمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط كل في محيط سكنه، مشيرا إلى أن لجنة الأزمات بجامعة الأزهر في اجتماع دائم ومستمر تتابع تطورات حادث الغرق على مدار الساعة.

جدير بالذكر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كان قد قدم واجب العزاء أمس لأسر الضحايا، ووجه بصرف مساعدات مالية لأسر الضحايا والمصابين، كما وجه بعلاج المصابين بمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط.

وكلف الإمام الأكبر رؤساء المناطق الأزهرية بتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا ومؤازرة المصابين كل في محافظته.

تفاصيل حادث غرق رحلة جماعية لحفظة القرآن الكريم

وكانت قد انتهت رحلة جماعية لحفظة القرآن الكريم في منطقة «ليسا» بمركز الجمالية، في محافظة الدقهلية، بمأساة، عندما سقط أتوبيس ينقل الأطفال في ترعة السلام، وتمكن أهالي المنطقة والذين هرعوا إلى مكان الحادث من إنقاذ عدد كبير من الأطفال الذين كانوا يستقلون الأتوبيس.

وتسبب الحادث في مصرع 4 أطفال غرقا، وإصابة اثنين آخرين، بخلاف من ذهب بهم أهاليهم إلى بيوتهم لعلاجهم بمعرفتهم، ولم يذهبوا بهم إلى المستشفيات الحكومية.