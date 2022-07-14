فيديو يوثق لحظة انتشال أتوبيس حفظة القرآن الكريم من ترعة السلام بالدقهلية

دقيقة و19 ثانية، هي مدة فيديو صوره أحد المواطنين أثناء استخراج أتوبيس حفظة القرآن الكريم من ترعة السلام، ليوثق لحظات مؤلمة، إذ وقف عشرات من الأهالي ينتظرون بجانب سيارات الإسعاف خروج ذويهم من المتوفين والمصابين، في مشهد حزين على أهالي مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية.

وأوضح مقطع الفيديو، قيام بعض الأشخاص بمحاولة سحب الأتوبيس بواسطة «بلدوزر»، وسط أصوات سيارات الإسعاف التي تسيطر على المكان، والجميع يقف في حالة ترقب منتظرًا تقديم المساعدة لخروج أتوبيس حفظة القرآن الكريم من ترعة السلام، في الحادث الذي أسفر عن وفاة 4 أطفال وإصابة الباقين، حيث كان عددهم 15 فردًا.

«الأطفال كان معاهم بعض الأسر، في منهم أسرة كانت مكونة من أب وأم وطفلين، بنتهم الصغيرة ماتت، والحمدلله الباقي عايشين، وحاليا لحد دلوقتي 4 فقط توفوا، والحادثة كانت النهاردة قبل المغرب على طول». قالها أحمد الصياد، خلال حديثه لـ«الوطن»، مؤكدًا أن الأطفال تحركوا صباحًا في الأتوبيس رفقة أسرتهم، من مدينة الجمالية، متجهين إلى مدينة دمياط، حيث مكان مسابقة حفظ القرآن الكريم.

حزن أهالي الجمالية

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي مدينة الجمالية، بعد استقبالهم نبأ الحادث الذي وقع قبل المدينة بحوالي 2 كيلو متر، ما جعلهم يتوجهون نحو ترعة السلام، من أجل الوقوف بجانب الأطفال حفظة القرآن الكريم.

أسماء الضحايا

وشملت أسماء الأطفال الذين لقوا مصرعهم في الحادث كلا من حنين حافظ رفاعي، وتسنيم محمود رفاعي، وشيماء عبد الناصر الجمال، ومحمد إبراهيم جمال.