شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة.. خطوات الحجز وأسعار الوحدات

على مدار الساعات الماضية، ازداد البحث عبر «جوجل» عن شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، إذ يرغب قطاع كبير من المواطنين الحصول على وحدات سكنية في القاهرة الجديدة، ضمن الشقق التي أعلنتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بالتجمع الخامس خلف الجامعة الأمريكية.

وسعيا من «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير خطوات حجز شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، والتي جاءت كالتالي:

خطوات التقديم على شقق لؤلؤة القاهرة الجديدة

أوضحت الهيئة في إعلانها، شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة خطوات التقديم وشراء كراسة الشروط، والتي تتاح الاثنين الموافق 18 يوليو، حتى يوم الخميس الموافق 28 يوليو الجاري، وتتوفر كراسات الشروط في مقر الهيئة الرئيسي بـ3 شارع سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر، مقابل 200 جنيه.

تفاصيل الوحدات السكنية

وتتضمن إعلان مشروع لؤلؤة للوحدات السكنية، طرح 33 وحدة سكنية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة،على أن يجرى بيعها بنظام القرعة في موقع متميز بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة.

مساحات شقق مشروع لؤلؤة

وبالنسبة لمساحات شقق مشروع لؤلؤة في القاهرة الجديدة، جاءت كالتالي:

- شقق بمساحات 109 متر.

- شقق بمساحات 124 مترا.

- شقق بمساحات 152 مترا.

طريقة التخصيص:

يجرى إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس المقبل بمقر الهيئة الرئيسي.

أسعار شقق مشروع لؤلؤة

حددت الهيئة سعر المتر الخاص بشقق المشروع ليكون 6500 جنيه، ليصل بذلك سعر الشقة ذات المساحة 109 متر إلى 708 ألف جنيها، ليكون مبلغ جدية الحجز 70 ألف جنيه.