بريد الوطن .. وحدة سكنية ضمن الأرامل والحالات القاسية يا وزير الإسكان

أنا سيدة أرملة وأعول ولداً فى الحادية عشرة من عمره، وبنتاً فى الثالثة عشرة من عمرها، وأعيش حياة قاسية جداً، والموت يحاصرنى من كل جانب، والحزن أيضاً لا يفارقنى، وأسكن مع والدتى فى شقتها بشارع الإمام الغزالى، بمنطقة إمبابة بالجيزة، لكنى غير مستقرة نفسياً، بسبب تردد أشقائى على الشقة، وما ترتب على ذلك من كثرة المشكلات والنزاعات، وللأسف نحن فى زمن انتزعت فيه الرحمة من قلوب البعض، وكذلك الإنسانية، ولم يعد أحد يحتمل أن يقيم معه أحد، ولذلك أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، التكرم بفحص حالتى، ومنحى وحدة سكنية ضمن الأرامل وأصحاب الحالات القاسية، حتى يكبر أبنائى فى بيئة مستقرة.

فاطمة على عبدالعزيز

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