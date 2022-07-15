حظك اليوم برج القوس الجمعة 15-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس عاشق للسفر، يبحث دائما عن التغيير والتجديد، ويحب المغامرة بشكل كبير، ويسعى لتجربة كل ماهو جديد حتى يستطيع التغلب على الروتين الذي يشعر به في حياته ويناسبه كثيرا الوظائف التي تمكنه من السفر بشكل دائم ومستمر، ولديه قلب طفل، يحب الاستمتاع بوقته برفقة أصدقاءه كثيرا، ما يدفعه للخروج معهم خارج المنزل، كما أن لديه قدرة كبير على السيطرة على نفسه، ولا يتخطى خطوة واحده دون أن يكون قام بدراستها بشكل جيد.

ويسعى مولود برج القوس دائما لعيش حياة مليئة بالحيوية والرفاهية، ولا يحب التقيد بقيود المجتمع عللى الأطلاق، ولكنه يفعل ما يمليه عليه قلبه وما برغب في فعله، ويبحث مولود هذا البرج بشكل يومي عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إظهار ما لديك من موهبة وإمكانيات، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، يمكنك اليوم أن تقوم بإصلاح بعض العلاقات، ويساعدك الفلك على الانطلاق بنشاط وحيوية.

برج القوس والحب

ومن أبرز ما يميز مولود برج القوس بأنه عندما يتزوج يصبح زوجا وأبا مثاليا بشكل كبير، ويسعى دائما إلى أن يكون قدوة كبيرة لأبنائه، ويحرص على تقديم ما يبحث عنه الطرف الآخر وشريك الحياة، وما يساعده في تحقيق أحلامه.