حظك اليوم برج القوس الخميس 14-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس من الشخصيات التي تحب الحياة والانطلاق، كما أنه عصبي وناري يجعله يتحدث بشكل صريح ولاذع، مما يجعل الكثيرين يخافون من إلحاقه بوظيفة لأنه يشعر بالملل طوال الوقت، ومع ذلك فهو اجتماعي لبق يجيد التحدث مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، لأصحاب برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج القوس وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العلمي والمهني، يكون اليوم فرصة لحضور احتفال أو اجتماع، وتعيش أجواءً سعيدة، وتقنع من حولك بقدراتك وإمكانياتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، إن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، يكون القمر في منزل العلاقات يساعدك على التعبير عن نفسك وعن مشاعرك ببساطة وتتصرف بلباقة ودبلوماسية.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.