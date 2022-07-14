حظك اليوم برج العقرب الخميس 14-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مواليد برج العقرب القدرة على التركيز الشديد خاصة في مجال أعماله، فهو يرفض أن يشتت أي شخص لتركيزه، فهو يعمل بمنتهى الثقة والوفاء في حياتهم، كما أنه معروف بتحقيق طموحه.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، لأصحاب برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج العقرب وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العلمي والمهني، يكون القمر في مربع برجك وعليك أن تنتبه.. الآراء قد تتعارض اليوم مع البعض، لكن لا داع للعصبية، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، إن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، يكون الوضع الفلكي قد يجرك اليوم للعيش في الذكريات ويملؤك الحنين للماضي وتميل للعصبية.. حاول أن تستمتع بالوقت الحاضر.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.