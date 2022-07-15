حظك اليوم برج الدلو الجمعة 15-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الدلو لديه شخصية مرحة، يحب التواجد في أجواء مفعمة بالحيوية ولا يحب التقيد بقيود المجتمع على الإطلاق، ولكنه بحب أن يفعل ما يحلو له دون تنظير من الأشخاص المحيطين به على الإطلاق، ويحب السفر والتنقل من مكان لآخر باستمرار، ويسعى دائما إلى كسر الروتين الذي يشعر به أحيانا نتيجة ارتباطه بعمل أو بعلاقة عاطفية مع أحد الأشخاص.

ويتميز مولود برج الدلو بأنه لديه قدرة كبيرة على الاستماع للآخرين بشكل جيد، ومحاولة إيجاد حلول لجميع مشكلاتهم التي يعانون منها، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك غبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر ما زال في برجك ويمدك ذلك بروح إبداع وتجد منافذ عديدة للانطلاق.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب وما زالت الفرصة أمامك لتؤثر فيمن تحب، واليوم تحرص على التفاهم مع الطرف الآخر بهدوء.

برج الدلو والحياة الاجتماعية

يحب مولود برج الدلو قضاء وقت فراغة برفقة أصدقائه خارج المنزل، كما أنه يحرص على تكوين الكثير من العلاقات الجديدة مع الأشخاص المحيطين به، ويحب المرح ولا يحب التواجد في أوضاع متوترة.