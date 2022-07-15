حظك اليوم برج الحوت الجمعة 15-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحوت يحب الحياة كثيرا، لديه قلب يحمل في داخله الكثير من الحنان، كما أنه يحب التواصل مع المقربين منه والمحيطين به كثيرا، ويحب التقرب والتودد لمن يشبهونه في التعامل معه، كما أن امرأة هذا البرج لديها شخصية حساسة وديناميكية، ما يجعلها تعاند كثيرا عند التعامل مع الأشخاص المحيطين بها، حتى لا تتعرض للأذى منهم على الإطلاق.

وبالنسبة لرجل برج الحوت فهو يجد سعادته في مساعدة الآخرين المحيطين به، ما يجعله يقدم كل ما لديه لتقديم ما يحتاج إليه المحيطين به والمقربين منه، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم يجب أن تعتني بصحتك وتنظم جهودك، من المهم أيضا ألا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك لتنجح مساعيك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للعزلة وتنفعك مهارتك في الهروب بذكاء من الحديث عن أخبارك.

برج الحوت والحب

لا يستطيع مولود برج الحوت العيش بدون حب على الإطلاق، ما يجعله يبحث عن شريك حياودة مناسب ولديه نفس الاهتمامات.