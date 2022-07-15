جولة داخل أكبر مصنع سكر بالشرق الأوسط: يكفي لاحتياجات السوق المحلي

تواجه أسواق السكر العالمية عدة مشكلات بسبب الحروب والنزاعات الدولية والأزمة الاقتصادية، إلا أن مصر استعدت مسبقًا من خلال شركة الدلتا للسكر التي تعد أكبر مصنع لإنتاج السكر من البنجر بالشرق الأوسط، لتوفير احتياجات السوق المحلي من السكر، وترصد كاميرا الحياة اليوم جولة تفقدية داخل المصنع وتلتقي المسؤولين عن الإنتاج.

المصنع يتسلم محصول البنجر

وقال الدكتور إبراهيم الصعيدي، مدير عام الإنتاج بشركة الدلتا للسكر، إن المصنع يتسلم محصول البنجر بعد إجراء تحليل وفحص شامل له لتحديد نسبة السكر، ويدخل لمرحلة الغسيل للتخلص من الطين والشوائب ثم يدخل بعدها لمرحلة التقطيع والبشر ويقطع على شكل شرائح للحصول على أكبر قدر من السكروز ويوضع في محلول مائي.

تحويل لب البنجر إلى علف للمواشي

وأوضح « الصعيدي» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه بعد تقطيع البنجر يتم توجيهه إلى أجهزة الانتشار التي تستوعب مايقرب من 400 طن بنجر و400 طن مائي، لافتا إلى أن صناعة السكر من الصناعات الكبيرة والتي تتطلب مراحل عمل متعددة للحصول على المنتج النهائي، معقبًا: «نحصل على اللب الباقى من البنجر ويتحول بعد تجفيفه إلى منتج ثانوي يسمى علف البنجر ويستخدم كعلف حيواني فنى بالفيتامينات والكربوهيدرات، والعصير الناتج عن البنجر يعالج حراريا وكيميائيا».

معامل الجودة تتابع خطوط الإنتاج وتصدر تقارير

وأشار «الصعيدي» إلى أن معامل الجودة تتابع خطوط الإنتاج وتصدر تقارير كل ساعة لتحديد أي قصور أو مشكلة في مراحل الإنتاج المختلفة بشكل رقمي عبر الشاشات الإلكترونية، مضيفا أنه من خلال غرفة التحكم الرئيسية يتم تصويب الأخطاء، مما كان له عظيم الأثر في زيادة كميات الإنتاج والتقليل من الفاقد.

وأكد الدلتا للسكر، أن الشركة وفرت منحا دراسية للعاملين في كلية تكنولوجيا السكر بجامعة أسيوط للحصول على الدبلومات والماجستير ثم الدكتوراه.