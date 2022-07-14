رئيس التحرير

محمود مسلم

سعر السكر يصل إلى أعلى مستوياته عالميا في 5 أسابيع

كتب:

محمد الدعدع
09:59 ص | الخميس 14 يوليو 2022
السكر الأبيض

السكر الأبيض

ارتفعت العقود الآجلة للسكر في بورصة إنتركونتيننتال إلى ما يزيد عن 19.1 سنت للرطل (450 جراما) في منتصف يوليو، وهو أعلى مستوى في 5 أسابيع، حيث تحرّكت في الاتجاه المعاكس بعدما استوعب المستثمرون الأرقام التي تشير إلى انخفاض الإمدادات من كبار المنتجين.

إنتاج قليل في البرازيل

وأظهرت بيانات من شركة يونيكا العالمية في صناعة السكر، إنتاج 2.48 مليون طن من السكر في النصف الثاني من شهر يونيو في منطقة وسط وجنوب البرازيل، أكبر دولة منتجة في العالم، دون تقديرات السوق و 15% أقل من الفترة المقابلة لعام 2021، على الرغم من الطقس الملائم.

تحويل السكر إلى وقود

تم تفسير الانخفاض من خلال تخصيص المصانع المحلية لقصب السكر لصالح إنتاج الوقود الحيوي «الميثانول»، حيث حاول المنتجون الاستفادة من الأسعار المتقلبة للبنزين، وأظهرت استطلاعات سابقة أجرتها «يونيكا» أنّ 45.3% من طحن قصب السكر تم استخدامه للسكر في هذه الفترة، بانخفاض عن 47.6% قبل عام.

توقعات بارتفاع السكر عالميا

تاريخيا، وصل سعر السكر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 65.20 سنت في نوفمبر من عام 1974، ويتوقع تداول السكر عند 19.40 سنت بنهاية هذا الربع (يوليو – سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، على أن يتم التداول عند 20.57 سنت في غضون 12 شهرًا من الآن.

يتاح تداول السكر الخام في بورصة إنتركونتيننتال، وتعتبر البرازيل أكبر منتج ومصدر للسكر في العالم (21% من إجمالي الإنتاج و 45% من إجمالي الصادرات)، ويتم إنتاج كمية كبيرة من السكر أيضًا في الهند والاتحاد الأوروبي والصين وتايلاند والولايات المتحدة. 

اقرأ المزيد:

سعر السكر في التموين لشهر يوليو 2022.. مستقر عند 10 جنيهات ونصف

سعر السكر في التموين لشهر يونيو 2022.. «اعرف بكام عند التاجر والمستهلك؟»

ثبات سعر السكر عند 10.5 جنيهات.. «كيسين حصة كل فرد على بطاقة الدعم»

«التموين»: أوشكنا على الاكتفاء من السكر.. وزيت الطعام التحدى الأكبر بعد زيادة سعر الخام 120%

ما هو سعر كيلو السكر في التموين مايو 2022؟ اعرف حصة البطاقة التموينية

سعر السكر في التموين.. 10 جنيهات ونصف ببطاقة التموين أو دونها

سعر كيلو السكر في بطاقة التموين مارس 2022.. ثابت عند 10 جنيهات ونصف
محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.