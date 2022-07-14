أعراض فيروس جدري القرود بعد تسلله للسعودية.. بينها الحمى والطفح الجلدي

تزايدت التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق من اليوم، عن أعراض فيروس جدري القرود بعد أن أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، عن أول حالة إصابة بمدينة الرياض، لشخص قادم من خارج المملكة، إذ ترصد «الوطن» أبرز تلك الأعراض.

أعراض فيروس جدري القرود

وبحسب شبكة قنوات ال«بي بي سي» العربية، فأن أبرز أعراض فيروس جدري القرود هي الشعور بالحُمى، والصداع الشديد بالرأس، وآلام العضلات والظهر، وتورم بالغدد الليمفاوية، والقشعريرة، والإرهاق والشعور بالتعب المستمر، بالإضافة إلى ظهور الطفح الجلدي يسبب الحكة أحيانا على أجزاء متفرقة من الجسم في الوجه واليدين والقدمين، وهو عبارة عن فقاعات مليئة، تشبه الجدري المائي، تستمر تلك الأعراض خلال مدة تتراوح بين الـ 5 و21 يومًا.

طرق انتشار فيروس جدري القرود

وانتشرت أعراض فيروس جدري القرود بشكل سريع حول العالم، حيث قال خبراء الجلية، إن المرض ينتقل عبر التلامس واستخدام الأغراض الشخصية للمصاب والتقارب عبر الجهاز التنفسي، كما أن ظهور أي نوع من الحبوب على الوجه لا يستدعي القلق والشك في الاشتباه جدري القرود، فيجب مصاحبته بالأعراض الأخرى المعروفة للمرض.

السعودية تعلن تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود

يذكر أن وزارة الصحة السعودية، رصدت قبل قليل، أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة بمدينة الرياض، مؤكدة على استمرار عملها بالرصد والمتابعة لتطورات مرض جدري القرود داخل المملكة، بالإضافة إلى الإعلان عن أي حالات إصابة يجري رصدها، مشيرةً إلى استعدادها الكامل للتعامل لمواجهة مستجدات المرض، داعية المواطنين إلى اتباع الإرشادات الصحية تحديدا خلال السفر.

أول إصابة بفيروس جدري القرود في الهند

في الهند، أعلن مدير الصحة بولاية «كيرلا»، رصد أول إصابة بفيروس جدري القرود داخل ولاية جنوبي البلاد، وفقا لصحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.