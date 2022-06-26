«الصحة العالمية» تدق الناقوس: تفشي جدري القردة يشكل تهديدا مقلقا

لا يزال مرض «جدري القردة»، يثير تخوفات لدى البعض من استمرار الإصابات في عدة دول، في وقت يستمر فيه فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تفشيه حول العالم.

وقالت «منظمة الصحة العالمية»، إن تفشي مرض «جدري القردة» يشكل تهديدا صحيا يثير قلقا بالغا، مضيفة إن الفيروس لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية

تسجيل أكثر من 3200 إصابة بـ المرض في أكثر من 50 بلدا

وتم إبلاغ «الصحة العالمية» بتسجيل أكثر من 3200 إصابة بـ«جدري القردة» في أكثر من 50 بلدا وحالة وفاة واحدة هذا العام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في بيان، أثر اجتماع خبراء لتقييم الأوضاع، إن «لجنة الطوارئ» عبرت عن هواجس جدية بشأن حجم التفشي الحالي وسرعته، مشيرا إلى وجود تباين في آراء الخبراء.

«لجنة الطوارئ»: أمور كثيرة لا تزال مجهولة على صعيد التفشي

وشدد جيبريسوس، على أن اجتماع «لجنة الطوارئ»، بحد ذاته يعكس تزايد المخاوف بشأن التفشي العالمي لـ«جدري القردة». وأوضحت «لجنة الطوارئ»، أن أمور كثيرة لا تزال مجهولة على صعيد التفشي والفجوات في البيانات،

من جانبها، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن البلاد تتخذ إجراءات عالية لمنع تفشي أمراض مختلفة من بينها «جدري القردة»، وللقضاء على فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرة إلى أن «قطاع مكافحة الأوبئة» يفحص أيضا مياه الأنهار بشكل مستمر، كما يُمنع السكان من التعامل مع أجسام غريبة وحيوانات برية.

وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الجنوبية، عن أول حالة إصابة بـ«جدري القردة»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، أكثر من 8920 إصابة بـ«كورونا» او ما تطلق عليه السلطات اسم «الحمي»، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.71 مليون، تماثل أكثر من 4.7 مليون منهم الشفاء، بينما لا يزال 15630 شخصًا على الأقل يتلقون العلاج.

كوراي الجنوبية تسجل 6246 إصابة بـ«كورونا» بينها 135 حالة وافدة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض»، 6246 إصابة بـ«كورونا» بينها 135 حالة وافدة من الخارج و 6 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18326019 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 24522 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، حالتي إصابة بـ «كروونا» محلية العدوى، في البر الرئيسي لـ البلاد، وتم تسجيل الحالات في بكين وقوانجدونج، فيما أعلنت «لجنة الصحة الوطنية» في تقرير يومي، خروج 76 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم من الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 219714 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.

من جانبها، أعلنت «لجنة الصحة» في مدينة «شنجهاي»، أن المدينة لم تبلغ عن أي حالات إصابة بـ«كورونا».

جدير بالذكر، أن إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم، وصلت إلى 548 مليونًا و692 ألفًا و849 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و350 ألفًا و 314 حالات وفاة، وسجلت حالات الشفاء، 523 ملايين و576 ألفا و654 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».