عاجل.. الصحة تحول بعض المستشفيات لعزل كامل بعد زيادة إصابات كورونا

أصدرت وزارة الصحة والسكان تعليمات عاجلة، بالتزامن مع ارتفاع اصابات كورونا، بتحويل مسستفي صدر العباسية وحميات العباسية وحلوان الي عزل كلي وذلك لاستعاب الاعداد المتوقعة من حالات الحجز بالمستشفيات.

وتابعت الوزارة في مستند حصل الوطن علي نسخة منه، أنه من المقرر أن يتم تخصيص غرفة عزل بكافة المستشفيات لحجز حالات الانتظار بالاتسقبال والطوارئ من حالات الكوفيظ لحين تحويلها الي مستشفيات العزل، لافتة الي تخصيص مسارات لحالات كورونا المؤكدة والمشابه بها لضمان استقرار الوضع الوبائي وعدم نشر العدوي.

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي لها الاسبوعي الماضي أن المنحني الوبائي للفيروس لكورونا يشهد ارتفاع ملحوظ في أعداد اصابات فيروس كورونا، مطالبة المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التواجد في أماكن مغلقة.

كما طالبت الوازرة من المواطنين ضرورة الذهاب الي مراكز تلقي لقاح كورونا للحصول علي التطعيم والحصول علي الجرعة التنشيطية للقاح كورونا لتعزيز مناعة الجسم ومواجهة متحورات كورونا الجديدة، لافتة الي ضرورة الحصول علي الجرعتين الأولي والثانية في حال عدم اخذهم .

واكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع اعلي درجات الاستعداد القصوي علي مستوي محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية والحفاظ علي مكتساب الدولة المصرية التي حققتها خلال الجائحة