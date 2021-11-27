إجراءات الصحة بالمطارات لمواجهة فيروس كورونا المتحور: عودة المصاب فورا

أصدرت وزارة الصحة والسكان، إجراءات جديدة بالمطارات، لمواجهة فيروس كورونا المتحور، وقالت الوزارة، في بيان لها، أن هناك تشديدًا في اتباع الإجراءات الاحترازية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، وتزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن» إجراءات الصحة بالمطارات لمواجهة فيروس كورونا المتحور.

إجراءات الصحة بالمطارات لمواجهة فيروس كورونا المتحور

- أكدت الوزارة على أهمية إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع للقادمين من بعض الدول.

- تتضمن هذه الدول (جنوب أفريقيا، ليسوتو، بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق، ناميبيا، اسواتيني) عن طريق الرحلات غير المباشرة «ترانزيت» للسفر لدول أخرى.

- أوضحت الوزارة أنه في حال ثبوت إيجابية الفحص لأي حالة يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها.

- وفي حال إذا كان الراكب مصريا، أو كانت آخر وجهة له مصر، سيتم إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ثبوت إيجابية الاختبار يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، وإذا ثبتت سلبية الاختبار يتم حجره لمدة 7 أيام.

- وخلال العزل يتم إجراء فحص pcr في نهاية مدة الحجر، ويتم متابعته لمدة 7 أيام من خلال فريق الحجر الصحي لحين انتهاء فترة حضانة الفيروس.

الصحة تؤكد التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة على أهمية التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، للوصول إلى المستهدف من تطعيم المواطنين وهو 40% من تطعيم المواطنين بنهاية العام الجاري، وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن العودة للالتزام التام باتباع التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس، التي تتمثل في ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام.