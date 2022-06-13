آخرها الصين .. دول أجلت العام الدراسي بسبب عودة انتشار فيروس كورونا

رغم مرور عامين على ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين، وتحديداً آواخرعام 2019، والعمل على تخفيف القيود والإجراءات الخاصة بالفيروس في بداية العام الجاري، عاد شبح كوفيد 19 من جديد يهدد الدولة مصدر الفيروس، وتحديداً العاصمة بكين، التي ضربتها موجة جديدة من الإصابات، اضطرتها إلى تأجيل الدراسة مرة أخرى.

بكين تؤجل الدراسة

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، تأجيل عودة تلاميذ العاصمة بكين إلى مدارسهم بعد أن كان مقرر عودتهم الأسبوع المقبل، وقال «شو هيجيان»، المتحدث باسم بلدية بكين إنه عوضًا عن عدم عودة الطلاب إلى مدارسهم بسبب موجة الإصابات الجديدة التي تشهدها العاصمة فإن غالبية طلاب المرحلتين الابتدائية والثانوية، سيواصلون دراستهم ولكن عن بُعد، اعتباراً من اليوم.

ورغم الجهود التي تبذلها الصين للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والعمل على تطبيق استراتيجية «صفر كوفيد»، إلا أنّ الأمر لم يأت بأي نتائج إيجابية حتى الآن، وتكرر في أكثر من مقاطعة كان أبزرها مقاطعة شنغهاي الصينية التي تعد من أكبر الدول الصناعية في الصين، حيث فرضت السلطات الصينية إغلاقاً لمدة أشهر، وتبعه إغلاق المدارس، وإجبار السكان على العمل من المنزل.

600 ألف حالة يوميًا في كوريا الشمالية

لم تكن الصين الدولة الوحيدة، التي قررت تأجيل الدراسة خلال الأشهر الماضية، حيث سبقتها كوريا الجنوبية، التي وصل فيها عدد حالات الإصابة اليومية إلى 600 ألف حالة، والتي تزامنت مع الانتخابات الرئاسية في مارس الماضي، حيث اشترطت الدولة ضرورة إجراء فحوصات لفيروس كورونا المستجد من أجل ممارسة الحق الانتخابي.

وأعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، تأجيل موعد الدراسة للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة لمدة أسبوعين، بدأت من منتصف مارس حتى السادس من ابريل الماضي.

ولم يقتصر قرار تأجيل الدراسة على الدول الغربية، حيث قامت عدة دولة عربية أيضاً بتأجيل موعد بدء الدراسة، والذي تزامن مع ظهور الموجة السادسة لفيروس كورونا المستجد، حيث قررت السلطات في دولة الكويت، تأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد في فبراير الماضي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية، تأجيل الدراسة الدراسة لمدة 3 أسابيع، مع العمل على تعويض الطلاب من خلال تزويد الأيام الفعلية للدراسة.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية، أيضاً تأجيل بدء العام الدراسي الثاني في مدارس وجامعات المملكة في مارس الماضي، تجبناً لتفشي فيروس كورونا المستجد، وقالت وزارة التعليم السعودية إنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل السلطات الصحية السعودية وحرصاً على حماية الطلاب وسلامتهم فإنه سوف يتم تأجيل بدء العملية الدراسية في جميع المراحل التعليمية وصولاً إلى المرحلة الجامعية.

وشمل قرار تأجيل بدء الدراسة مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية، مع التأكيد على تفعيل نظام التعليم عن بُعد لضمان استمرار العملية التعليمية.

كما قررت الجزائر أيضاً تأجيل بداية العام الدراسي في يناير الماضي، وأصدر الرئيس الجزائري عبد الحميد تبون، قراراً بتعليق الدراسة لمدة 10 أيام متتالية، من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي جاء متزامنا ًمع وصول الموجة السادسة للفيروس.

بداية ظهور كوفيد 19

وظهرت أول حالة إصابة لفيروس كورونا المستجد في ديسمبر 2019 في جمهورية الصين الشعبية، وبدأ المرض في الانتشار خارج حدود دولة الصين إلى أن أعلنته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية، وعمل عدد كبير من الباحثين على إيجاد لقاح للفيروس، وبالفعل تم التوصل لعدة لقاحات من دول وشركات مختلفة، وبدأ الفيروس في الانتشار ثم بدأ يتراجع وقامت عدة دول بتخفيف الاجراءات والقيود الاحترازية الخاصة بالمرض مثل قيود التباعد الاجتماهي وارتداء الكمامة وإعادة فتح الأماكن العامة وأماكن التجمعات.