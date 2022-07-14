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التفاصيل الكاملة لحادث انقلاب سيارتين خلال زفة عروسين في ترعة بأسيوط

كتب:

سويفي رشدي
11:53 م | الخميس 14 يوليو 2022
صورة من الحادث والميكروباص

صورة من الحادث والميكروباص

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 20 آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي بإحدى الترع بأسيوط، على طريق أسيوط منقباد، أثناء ذهابهما إلى أحد الأفراح.

مصرع اثنين.. طفلة وسيدة

أسفر الحادث عن مصرع اثنين، هما «منة عاطف جلال»، 17 سنة، من قرية «علوان»، أصيبت بغيبوبة تامة ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء نقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي، و«وفاء سيد عيدالسميع»، 50 سنة، من قرية «منقباد»، توفيت أثناء نقلها إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط.

أسماء المصابين في الحادث

وأصيب 20 شخصاً في الحادث، وهم: «ع. ع. م.»، 25 سنة، من قرية «علوان»، مصابة بكسر بالذراع الأيسر، و«ش. م. ع.»، 17 سنة، من نفس القرية، مصابة باشتباه كسر في الضلوع والذراع الأيمن، و«ش. ر. م.»، 15 سنة، مصابة باشتباه نزيف في البطن، و«م. ع. م.»، 15 سنة، ومصابة باشتباه كسر بالقدم الأيمن، و«ف. م. ع.»، 13 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و«إ. م. ع.»، 10 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و«ص. ع. ك.»، 10 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و« ش. ع. م.»، 6 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و«م. ث. ع.»، 27 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

إصابات بكسور بالفقرات والضلوع

كما أسفر الحادث عن إصابة «هـ. ع. ش.»، 35 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفقرات، و«ر. ر. م.»، 16 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و«ف. س. م.»، 20 سنة، مصابة بكسر بالذراع الأيسر، تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

كما أصيب كل من «ص. س. م.»، 37 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات وكدمات، و«ي. س. م.»، 25 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفقرات الظهرية، و«غ. م. ك.»، 28 سنة، مصابة ياشتباه كسر بالذراع الأيمن، و«خ. س. م.»، 35 سنة، مصاباً بكدمات وسجات متفرقة بالجسم، و«ع. ع. م.»، 29 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالضلوع، و«ش. س. م.»، 15 سنة، مصابة بكدمات بالساق الأيسر، و«ي. ف. ح.»، 18 سنة، مصاباً بخلع بالكتف الأيسر، و«س. ح. م.»، 39 سنة، مصاباً بكسر في الضلوع، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط.

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بقلم سويفي رشدي