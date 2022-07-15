«النواب الأمريكي» يخصص 850 مليار دولار لـ«البنتاجون»

صوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح تمرير قانون «تفويض الدفاع الوطني» الذي حدد الميزانية العسكرية للعام المالي 2023 بقيمة نحو 850 مليار دولار.

وأضاف قانون «تفويض الدفاع الوطني» 37 مليار دولار إلى المبلغ الذي اقترحه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن بشكل مبدئي كميزانية عسكرية، والذي بلغ نحو 813 مليار دولار.

وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 329 صوتًا لصالح تمرير القانون، مقابل 101 صوت ضده، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن القانون يهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة على المنافسة بشكل أفضل مع الصين من الناحية التكنولوجية، ومعالجة الأخطاء التي ارتكبت خلال انسحاب القوات الأمريكية في 2021، من أفغانستان، وتحسين التدقيق في مساعدات واشنطن العسكرية المقدمة لـ أوكرانيا واستهداف تصاعد التطرف الداخلي.

244 عضوًا في «الكونجرس» يصوتون لصالح تقيد تزويد تركيا بـ«إف-16»

وتبنى مجلس «النواب» الأمريكي تعديلا لميزانية الدفاع يقيد تزويد تركيا بمقاتلات «إف-16» الأمريكية، وصوت 244 عضوا في «الكونجرس» لصالح التعديل، فيما رفضه 179 نائبًا.

وتضمن تعديل المجلس، ضمانات بعدم استخدام الطائرات لاقتحام مجال أثينا الجوي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أوستن ونظيره الإيطالي يناقشان قضايا تؤثر على أفريقيا و«البحر المتوسط»

من جانبه، ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في واشنطن، مع نظيره الإيطالي لورنزو جويريني، التعاون الصناعي الدفاعي وإسهامات إيطاليا الواسعة في الأمن الدولي.

وبحث الوزيران، القضايا المهمة التي تؤثر على أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول كيفية قيام البلدان بزيادة أنشطة التعاون الدفاعي في أفريقيا.

بدوره، التقى أوستن، في مقر وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بواشنطن، نظيره الأسترالي ريتشارد مارلز، لمناقشة العلاقات الدفاعية بين البلدين وسبل تطويرها.

وشدد مارلز في بيان صادر عن مكتبه على العلاقات القوية والاستراتيجية بين أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.