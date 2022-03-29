«البنتاجون» يقدم ميزانية دفاعية بـ 773 مليار دولار إلى «الكونجرس»

قدمت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، ميزانية دفاعية لعام 2023، إلى كونجرس بلادها تبلغ قيمتها 773 مليار دولار، وقالت الوزارة الأمريكية، إن الميزانية الدفاعية للحفاظ على رادع نووي فعال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ومن المقرر، أن تبدأ ميزانية السنة المالية 2023، في الأول من أكتوبر المقبل. وأوضح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في بيان نشر على موقع «البنتاجون»، أن الميزانية، رصدت حوالي من 56.5 مليار دولار لمنصات وأنظمة القوة الجوية، وأكثر من 40.8 مليار دولار للقوة البحرية لتشمل 9 سفن حربية إضافية، وحوالي 12.6 مليار دولار لتحديث المركبات القتالية التابعة للجيش ومشاة البحرية.

وأضاف أوستن، أن الميزانية، رصدت أكثر من 130.1 مليار دولار للأبحاث لتطوير أسلحة جديدة «مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت 5 مرات»، موضحا أن الوزارة تتفهم الحاجة إلى زيادة استعداد واشنطن في التكنولوجيا المتقدمة والإنترنت والفضاء والذكاء الاصطناعي.

وزير الدفاع الأمريكي: الميزانية تمول تحديث جميع الأرجل الثلاث للثالوث النووي

واشار وزير الدفاع الامريكي، إلى أن الميزانية تمول تحديث جميع الأرجل الثلاث للثالوث النووي «غواصات الصواريخ الباليستية والقاذفات والصواريخ الأرضية»، لضمان استمرار واشنطن في الحفاظ على رادع نووي آمن وفعال.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب في وقت سابق، ميزانية قياسية للدفاع في وقت السلم تجاوزت قيمتها 813 مليار دولار، تشمل زيادة 4.6% في أجور القوات وأكبر ميزانية للبحث والتطوير في التاريخ.

وخصص طلب بايدن، 773 مليار دولار لـ«البنتاجون»، كما جرى تخصيص 40 مليار دولار إضافية لبرامج مرتبطة بالدفاع بمكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي «إف.بي.آي» ووزارة الطاقة ووكالات أخرى، لترتفع الميزانية الأمنية الإجمالية إلى 813 مليار دولار، مقارنة مع 778 مليارا العام الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة « رويترز» للأنباء.

وزادت الميزانية الأموال المخصصة لمبادرة الردع الأوروبي، التابعة لـ «البنتاجون»، بمقدار 360 مليون دولار لتصل إلى 4.2 مليار دولار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«البنتاجون» تطلب 61 طائرة «إف-35»

وأبطأت الميزانية شراء وزارة الدفاع للطائرات المقاتلة «إف-35 الشبح»، أكبر برنامج أسلحة لـ«البنتاجون»، فما لم تطلب الوزراة الأمريكية سوى 61 طائرة «إف-35» التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، انخفاضا من 85 العام الماضي.