عاجل.. برلمان سريلانكا يعلن قبول استقالة رئيس البلاد

أعلن البرلمان في سريلانكا، قبول استقالة رئيس البلاد، جوتابايا راجاباكسا من منصبه، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

رئيس البرلمان يتلقى خطاب استقالة راجاباكسا

وأمس الخميس، تلقى رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردينا، خطاب استقالة رئيس البلاد، جوتابايا راجاباكسا، وسيعلن رسميا، اليوم الجمعة، استقالة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وقالت تقارير إعلامية إن راجاباكسا أرسل استقالته إلى رئيس البرلمان عبر البريد الإلكتروني، عقب وصوله إلى سنغافورة قادما من المالديف.

وأثار إعلان استقالة رئيس البلاد، ابتهاجا في العاصمة «كولومبو»، واحتشد المتظاهرون خارج مقر الرئاسة في تحد لحظر التجول على المدينة.

فرار راجاباكسا إلى جزر المالديف

وأمس الأول الأربعاء، فر راجاباكسا إلى جزر المالديف ثم توجه إلى سنغافورة، أمس الخميس، فيما قالت حكومة جزر المالديف، أمس الخميس، إن بلادها منحت تصريحا دبلوماسيا لطائرة تابعة للقوات الجوية السريلانكية كانت تقل راجاباكسا وزوجته في رحلة طيران عابر.