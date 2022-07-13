عاجل.. سريلانكا تعلن فرض حظر تجوال شامل حتى صباح الخميس

أعلنت سريلانكا فرض حظر شامل للتجول حتى صباح غدا الخميس، إثر الأزمة التي تواجه البلاد بعد فرار الرئيس السريلانكي في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» فىي نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

رئيس سريلانكا هرب إلى المالديف

وفر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا صباح اليوم الأربعاء بعد أشهر من الاحتجاجات، ووصل إلى جزر المالديف.

وهرب رئيس سريلانكا وزوجته واثنان من حراسه الشخصيين على متن طائرة عسكرية من سريلانكا.

سريلانكا تخلفت عن سداد الديون الخارجية

وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في أبريل، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة ما تسبب فى الاحتجاجات الحالية فى البلاد إثر الأزمة الاقتصادية.

فيما أعلنت سريلانكا تولى رئيس الوزراء، رانيل ويكريميسنغ، رئاسة البلاد بالنيابة، بعد فرار رئيس البلاد إلى المالديف.