تعيين رئيس وزراء سريلانكا رئيسا للبلاد بالإنابة بعد فرار «راجاباكسا»

أعلنت سريلانكا، قبل قليل، تعيين رئيس الوزراء، رانيل ويكريميسنغ، رئيسا بالنيابة، بعد فرار رئيس البلاد إلى المالديف، وفقا لـ نبأ عاجل بثّته قناة «العربية» قبل قليل.

وذكرت الشرطة السريلانكية، قبل قليل، أنّها أطلقت الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين أمام مكتب رئيس الوزراء، في نبأ عاجل بثته شبكة قناة «العربية».

سريلانكا تفرض حظر التجوال غرب البلاد

وأعلن رئيس وزراء سريلانكا، فرض حظر التجوال غرب البلاد دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

سريلانكا تعلن حالة الطوارئ في البلاد

وأفادت شبكة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل قبل قليل، بإعلان حالة الطوارئ في سريلانكا بعد فرار الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا إلى خارج البلاد.

الرئيس السريلانكي يستقل طائرة عسكرية

وكان الرئيس السريلانكي تمكّن من الفرار خارج البلاد، متجها إلى جزر المالديف بعد استقلال طائرة عسكرية، بعد منع مسؤولو الهجرة له مغادرة البلاد صباح أمس من مطار كولمبو الدولي.