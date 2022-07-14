رويترز: رئيس سريلانكا توجه من المالديف إلى سنغافورة

ذكرت وكالة أنباء «رويترز» في نبأ عاجل، أن رئيس سريلانكا توجه من المالديف إلى سنغافورة ومن المتوقع أن يبقى هناك، وفقًا لما أفادت به مصادر حكومية سريلانكية.

حظر تجول في سريلانكا

وأعلنت السلطات في سريلانكا، اليوم، حظرا للتجول، في الوقت الذي قال المتظاهرون المعارضون للحكومة، إنهم سيغادرون مباني المؤسسات العامة التي اقتحموها.

وفرضت السلطات في سريلانكا حظرا للتجول يبدأ من الساعة 12 ظهر الخميس، ويستمر حتى الخامسة من فجر غدٍ الجمعة.

حالة من الارتباك

واستيقظ المواطنون في سريلانكا، اليوم، على حالة من الارتباك، حيث لا يزالون ينتظرون استقالة رئيسهم المحاصر راجاباكسا بعد فراره من البلاد إلى جزر المالديف، والذي كان قد وعد بالاستقالة بحلول أمس الأربعاء.