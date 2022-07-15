قبول استقالة الرئيس السريلانكي.. والبرلمان: تعيين خليفته في أسرع وقت

أعلن البرلمان في سريلانكا، إنه سيتم تعيين رئيس جديد للبلاد بسرعة وفقا للدستور، وقال رئيس البرلمان ماهيندو يابو أبيواردن، اليوم الجمعة، قبول استقالة رئيس البلاد جوتابايا راجاباكسا.

وأمس الخميس، قدم راجاباكسا، خطاب استقالته، بعد ساعات من فراره إلى سنغافورة من جزر المالديف، في أعقاب مظاهرات شهدتها بلاده على خلفية الانهيار الاقتصادي، وعلى إثر اقتحام متظاهرين مقر إقامته الأسبوع الماضي.

وكان مصدر عسكري، قال في وقت سابق لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن القوات المسلحة السريلانكية، أنقذت راجاباكسا، عبر نقله إلى سفينة عسكرية قبل اجتياح المتظاهرون منزله في العاصمة العاصمة «كولومبو، السبت الماضي.

وسيصبح رئيس الوزراء، رانيل ويكر مسينجه، بموجب دستور سريلانكا، تلقائيا رئيسا بالوكالة، فيما يطالب المحتجون أيضا برحيله، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان رئيس سريلانكا، أرسل خطاب استقالته من سنغافورة أمس الخميس عبر البريد الإلكتروني، إلى برلمان البلاد. وقال أبيواردان، للصحفيين إن راجاباكسا، استقال بشكل قانوني.

البرلمان سيدعى إلى الاجتماع غدا السبت

وكان أبيواردان تلقى في وقت سابق، استقالة رئيس البلاد عبر بريد إلكتروني، فيما قال مكتب رئيس البرلمان، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن لا يمكن قبول مثل هذا البريد الإلكتروني في ظاهره ويجب التأكد منه.

رئيس البرلمان يعرب عن أمله استكمال انتخاب رئيس جديد في غضون أسبوع

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن المجلس سيدعى إلى الاجتماع، غدا السبت، معربا عن أمله استكمال عملية انتخاب رئيس جديد في غضون 7 أيام.

وفي وقت سابق، قال أبيواردن، إن الترشيحات الخاصة بالرئيس المقبل ستقدم إلى البرلمان في 19 يوليو الجاري، وسيصوت البرلمان في 20 من الشهر ذاته لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وفي وقت سابق، انسحب المتظاهرون من المباني العامة التي اقتحموها، متوعدين بمواصلة ممارسة الضغط على السلطة.