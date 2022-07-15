إصابة طفل بطلقات خرطوش في «زفة فرح» ببورسعيد 

أصيب طفل بطلقات فرد خرطوش في الوجه وأماكن متفرقة من الجسد، فجر اليوم أثناء مرور زفة من أمامه بحي المناخ ببورسعيد.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بإصابة طفل

تلقي اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول طفل إلى مستشفى السلام التابعة للتأمين الصحي الشامل، يدعى حمزة محمد حامد، 14 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ومقيم في مساكن 6 أكتوبر، يعاني من رش سلاح فرد خرطوش بالبطن والوجه، وذلك أثناء مرور زفة بمنطقة المناخ، وتم تشكيل فريق طبي لفحص الطفل وتقديم الدعم الطبي المناسب له.

البحث عن المتسببين في إصابة الطفل والسلاح المستخدم

وأمر مدير أمن بورسعيد رجال البحث الجنائي بمديرية الأمن بسرعة ضبط الأشخاص الذين استخدموا فرد الخرطوش في حفل الزفاف حيث يجرم استخدام هذا السلاح محلي الصنع غير الصادر من جهات متخصصة.

كما أمر مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات القضية.

يذكر أن الطفلة حنين الرازقي قد لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بفرد خرطوش وهي تشاهد زفة من بلكونة منزلها، وذلك بعد أن فشلت كل المحاولات في إنقاذها، وتركت الطفلة رسالة لأسرتها بالمطالبة بمعاقبة كل من يستخدم هذا السلاح.