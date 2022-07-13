إصابة طفل بصعق كهربائي أعلى سطح المنزل بطما.. كان يلهو مع أشقائه

اعتاد الطفل محمد 12 عاما أن يلهو أعلى سطح منزلهم خاصة في الليالي الحارة فلا يسمح والده بالخروج للشارع، فيمكث رفقة أشقائه أعلى السطح، ولكنه مع أول ساعات خامس أيام عيد الأضحى المبارك، وأثناء لهوه مع أشقائه لامست يداه سلكا كهربائيا يصل بين منزلهم وعمود الكهرباء الرئيسي ليصاب بصعق كهربائي نقل على إثره لمستشفى طما المركزي، والتي حولته لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافه.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن محافظة سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج يفيد تلقي إخطارا من مأمورمركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، يفيد ورود بلاغ لمركز طما بمحافظة سوهاج من المستشفي المركزي بمركز طما بوصول المدعو «محمد نكافي» سن 12 عاما تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ويقيم دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج مصاباً بتشنجات وسرعة بضربات القلب.

تحويل المصاب لأسيوط الجامعي

وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافه «ادعاء صعق كهربائي»، وبسؤال والده أفاد المدعو «نبيل ك ف ت» سن 48 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج بأنه أثناء لهو نجله المذكور أعلى المنزل لامست قدمه أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقه وحدوث إصابته، ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، ونفى الشبهة الجنائية وقد تحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.