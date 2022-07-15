تفاصيل وأسعار تذاكر مسرحية الجميلة والوحش.. مناسب للعائلة والأطفال

يستعد أبطال مسرحية الجميلة والوحش، لأداء العرض المسرحي يومي 15 يوليو و22 يوليو الجاري على مسرح الماركيه كايرو فيستڤال بالتجمع الخامس، والمسرحية روائية ترفيهية وراقصة مناسبة للعائلة والأطفال، إذ أن العرض ممتع بصريا، وتدور الأحداث حول البحث عن الحب، والصراع بين الخير والشر المتمثل في الجميلة والوحش.

أبطال مسرحية الجميلة والوحش

وأبطال مسرحية الجميلة والوحش هم حمزة العيلي، ومروة عبد المنعم وعدد من النجوم وهي من إخراج وتأليف محسن رزق، موسيقى وألحان هيثم الخميسي، وديكور حمدي عطيه وملابس مروة عودة.

أسعار تذاكر مسرحية الجميلة والوحش

وجاءت أسعار تذاكر مسرحية الجميلة والوحش بـ150 جنيها لفئة الفضي، و300 جنيه للذهبي، و400 جنيه للدياموند، و500 جنيه لفئة الـVIP، على أن يبدأ العرض في الساعة الثامنة مساء على مسرح الماركيه، ويمكن حجز التذاكر إلكترونيا من موقع «تيكتس مارشيه».

وفي وقت سابق، روج الفنان حمزة العيلي، للعرض المسرحي الخاص به من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من خلال نشر مجموعة من صور الكواليس، وكتب: «المسرحية من بطولة المبدعة مروة عبد المنعم، والأستاذ رضا حامد، وإخراج محسن رزق، وكوكبة من الممثلين الموهوبين، وهم جيش عظيم قائم على خروج هذه الملحمة للنور ولهم جميعاً كل الاحترام والتقدير.. أتمنى تشرفونا والمسرحية تعجبكم».

وجاء هذا العرض بعد مدة من التحضيرات خلال الشهور الماضية، وذلك بعد تميز الفنانة مروة عبد المنعم في تقديم عروض مسرحية كرتونية موجهة للأطفال في الأوقات السابقة.

يذكر أن الفنان حمزة العيلي، شارك مؤخرًا كضيف شرف في مسلسل جزيرة غمام الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني السابق وهو من بطولة طارق لطفي، أحمد أمين، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، وكوكبة من الفنان، والمخر هو حسين المنباوي.