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محمود مسلم

مسلحون يقتلون نجل رئيس هندوراس الأسبق و3 آخرين

كتب:

محمد الليثي
09:40 ص | الجمعة 15 يوليو 2022
مسلحين

مسلحين

أفادت وكالة أنباء «فرانس برس» أن 4 أشخاص بينهم نجل رئيس هندوراس الأسبق بورفيريو لوبو لقوا حتفهم بالرصاص خارج ملهى ليلي في العاصمة «تيجوسيجالبا» أمس، وفقًا لما أعلنه الرئيس الأسبق والشرطة في هندوراس.

أفراد مدججون بالأسلحة

وقال الرئيس الأسبق لوبو لوسائل إعلام محلية في هندوراس، إن أفراداً مدججون بالسلاح «أجبروا الشبان على الخروج من السيارات وأطلقوا النار عليهم كما يحدث في عملية كوماندوس».

نجاة نجل الرئيس الأسبق الآخر

وأضاف الرئيس الأسبق، أن ابنه سعيد البالغ من العمر 23 عاماً قُتل، وابنه الآخر لويس الذي كان موجوداً في سيارة أخرى لم يصب بأذى.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011