كيفية الحصول على تأشيرة العمرة من خارج وداخل السعودية.. اعرف التفاصيل

مع انتهاء موسم الحج هذا العام يبحث الكثيرون عن كيفية الحصول على تأشيرة العمرة، ولذلك أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس الخميس 15 يوليو 2022، عن بدء استقبال طلبات إصدار تأشيرات لضيوف الرحمن من داخل وخارج المملكة العربية السعودية بهدف تأدية مناسك العُمرة لموسم العمرة من العام 1444 هجريًا،

كيفية الحصول على تأشيرة العمرة

وبشأن كيفية الحصول على تأشيرة العمرة، ذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية أن العمرة تبدأ تزامنًا مع الأول من شهر محرم المقبل الموافق 30 يوليو الحالي، إذ حددت اشتراطات العمرة والتي كانت «يتم إصدار تصاريح أداء العمرة والصلاة في الروضة لمن لم تثبت إصابته بفيروس كورونا، والحجز المسبق لتصريح العمرة عن طريق إحدى التطبيقين (اعتمرنا أو توكلنا) إما بحسابه مباشرة أو عن طريق إضافة الشخص كمرافق في تطبيق اعتمرنا، ويسمح بأداء العمرة للفئة العمرية من خمس سنوات فما فوق لمن لم تثبت اصابته بفايروس كورونا».

كيفية الحصول على تأشيرة العمرة من خارج السعودية

أما عن اشتراطات العمرة من الخارج، فكتبت الوزارة على موقعها في إطار تفاصيل كيفية الحصول على تأشيرة العمرة، إن إصدار التأشيرة يتطلب تذكرة سفر ذهاب وعودة ووثيقة تأمين وحجز السكن والنقل وباقة الخدمات الميدانية لأحد شركات العمرة السعودية المعتمدة، مع ملاحظة مهمة كتبت فيها «أحرص عزيزي المعتمر على حجز موعد أداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة قبل القدوم للمملكة، علما أن الحجوزات في حدود الطاقة الاستيعابية المتاحة وقت الطلب».

جدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية تحرص على صحة الحجاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الإجراءات الصحية للوقاية من الفيروس، منها الحصول على لقاحات معتمدة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إرفاق شهادة تلقي اللقاح من بلد المعتمر.