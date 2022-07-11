قبل انتهائها.. تعرف على حكم صيام أيام التشريق لمن لم يستطيع الحج

اقتربت أيام التشريق على الانتهاء، وهي أيام مباركة يستحب فيها الاجتهاد في تقوى الله عز وجل وأيضا الاجتهاد في الدعاء، والبعض يتساءل عن حكم صيام أيام التشريق لغير الحاج، سعيا منهم لطاعه الله ونيل رضاه، وتبدأ أيام التشريق من 11 ذي الحجة حتى يوم 13 ذي الحجة.

حكم صيام أيام التشريق لغير الحاج

وعن حكم صيام أيام التشريق لغير الحاج أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنها أيام يستحب فيها الإكثار من عمل الخير والدعاء وطاعة الله عز وجل بكل الطرق الممكنة، ولكنها من الأيام التي يكره فيها الصيام، بل ويكون صيامها إثم على الصائم، فهي أيام أكل وذكر لله عز وجل.

وأشار أمين الفتوى في حديثه عن حكم صيام أيام التشريق لغير الحاج، إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال: «أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أَكْلٍ وشُربٍ وذِكْرٍ للَّهِ عزَّ وجلَّ»، أخرجه مسلم وأبو داود.

حديث النبي عن حكم صيام أيام التشريق لغير الحاج

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن حكم صيام أيام التشريق لغير الحاج، غير جائز شرعا، لأن هذا يتنافى مع ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، موضحا أن أيام التشريق كأيام العيد، لا يجوز صيامها ويحرم على المسلم ذلك.

وكان الأزهر الشريف، أوضح حكم صيام أيام التشريق لغير الحاج، حيث نشر على صفحته الرسمية عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورا يوضح فيه الحديث الكامل الذي نهى فيه النبي صلى عليه وسلم عن صيام هذه الأيام الثلاث.