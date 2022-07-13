ماذا يفعل المسلمون بعد انتهاء الحج وعيد الأضحى؟.. أزهري يجيب

قال الدكتور محمود محمد الشوبكي من علماء الزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا معنى رائع جدًا بآية بالقرآن الكريم، وهو أننا ينبغي أن نعيش ما بعد الحج ويوم عرفة كما عشناه في هذين اليومين، وهو قوله تعالى: «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».

«الشوبكي»: يجب أن يحافظ المسلمون على عهدهم مع الله

وأضاف «الشوبكي» في حوار مع الإذاعية زينب يونس في برنامج «رب هب لي هدى» على إذاعة القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أننا لابد أن نحافظ على العهد الذي كان عليه المسلمين في أيام الحج وعرفة، لافتًا إلى أن هذا العهد قطعه المسلمون على أنفسهم لرب العالمين وهو عبادته سبحانه وتعالى بمحبة.

«الشوبكي»: ضرورة استمرار أخلاقيات الحج

وأوضح «الشوبكي» أن المسلمين ينبغي أن يستمروا في ذكر الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة أخلاق ذي الحج في سلوكياتهم، وأن يستمروا بمراعاة الثلاثة الذين وصانا بهم المولاى عز وجل في تقسيم الأضحية في كتابه الكريم: «وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».