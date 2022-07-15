«صحة النواب»: اللولب الهرموني وسيلة مكلفة لضبط النمو السكاني.. «فيديو»

قالت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب واستشاري النساء والولادة، إن هناك حاجة ماسة إلى التوعية بخطورة ملف المشكلة السكانية، مضيفة أن الإعلام هو قاطرة الوعي، وبخاصة المرئي والمسموع، مشيرة إلى أن الأطباء يضطلعون بدورهم، لكن هناك نسبة عجز ترجع إلى المشكلة السكانية.

عبدالعظيم: يجب تغيير الوعي المجتمعي

وأضافت عبدالعظيم، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن الوعي المجتمعي يجب أن يتغير، بحيث يتم التنبيه على المواطن المصري بأن هذه مشكلة الزيادة السكانية ليست مجرد كلام إنشائي، إذ تمثل خطورة حقيقية على مستقبل الأجيال الجديدة، وذلك بالمعلومات والأرقام.

وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب واستشاري النساء والولادة: «ليس هناك وعي بخطورة مشكلة الزيادة السكانية، وهناك نوعان أساسيان من الردود لدى الناس، الأول العيل بيجي برزقه، والثاني هو رد المثقفين حول القوى البشرية للتنمية، مش عاوزين مقارنة بالصين، لأنها عندها 1500 نهر، ومعندهاش مشاكل في الموارد الطبيعية».

وسائل مكلفة لضبط النمو السكاني

وأكدت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، أن وزارة الصحة والسكان أدخلت وسائل مكلفة جدا من أجل ضبط النمو السكاني مثل «اللولب الهرموني»، وسيكون هناك اتجاه لتشجيع الأطباء على استخدام لولب أثناء الولادة القيصرية، إذ تمثل الولادة القيصرية نحو 65% من الولادة في مصر.