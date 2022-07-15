التصريح بدفن جثث شاب وطفلين لقوا مصرعهم غرقا في القليوبية

أمرت جهات التحقيق في بنها بالقليوبية، بالتصريح بدفن شاب في العشرينات من عمره وطفلين 5 سنوات، لقوا مصرعهم في حادثي غرق منفصلين في مدينة بنها وقرية ميت عاصم مركز بنها، حيث جرى انتشال جثث الضحايا وتسليمها لذويهم ودفنهم في مقابر أسرهم، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعتين، حيث تبين من التحقيقات الأولية عدم وجود شبهة جنائية.

غرق شاب في بنها

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، إخطارا من النجدة بانتشال 3 جثث لغرقى في مدينة بنها وقرية ميت عاصم ببنها، وتم تسليمهم لذويهم.

وتبين وقوع الحادث الأول في مدينة بنها، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقًا بترعة بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها، وبالمعاينة والفحص تبين غرق شاب في العشرينات من عمره يدعى «يوسف.ع.ح»، بمنطقة عزبة السوق التابعة لمدينة بنها، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب غارقا بترعة بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها.

غرق طفلين بميت عاصم

وفي ميت عاصم انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية، جثة طفلين لقيا مصرعهما غرقًا في ترعة بعزبة خليل التابعة لقرية ميت عاصم مركز بنها، وجرى نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق طفلين بمياه ترعة بعزبة خليل التابعة لقرية ميت عاصم دائرة المركز.

وانتقلت قوات الأمن والإنقاذ النهري بالقليوبية لمكان الحادث، وجرى انتشال جثة الطفلين، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.