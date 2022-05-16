التصريح بدفن جثة طالب غرق في القليوبية.. يمر بظروف نفسية

صرحت جهات التحقيق بمركز بنها، بدفن جثة طالب من محافظة المنوفية، والذي عُثر عليه غريقًا في نهر النيل بمنطقة أسفل كوبري الطريق الإقليمي المار بمركز بنها بكفرسعد، إذ تبين أنه طالب بكلية الهندسة وغرق في ظروف غامضة وجارِ التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

انتشال جثة غريق في القليوبية

وكانت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، قد انتشلت جثمان طالب يُدعى إسلام محمود طالب بكلية الهندسة بجامعة بنها غارقًا بمياه النيل تحت الكوبري الإقليمي دائرة مركز شرطة بنها، وجرى نقل الجثة للمستشفى وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.

وتبين من التحقيقات أن الطالب من محافظة المنوفية وملتحق بكلية الهندسة جامعة بنها وأنه متغيب من السبت الماضي ويشتبه في كونه تخلص من حياته لمروره بظروف نفسية.

تفاصيل العثور على جثة طالب في بنها

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، بالعثور على جثة طالب يدعى «ا. م»، طالب بكلية الهندسة بجامعة بنها، بعد غرقه فى مياه النيل أسفل الكوبري الإقليمي بمنطقة كفر سعد دائرة المركز، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى بنها التعليمي.

وتبين أن الطالب من محافظة المنوفية وأنه غرق في مياة النيل منذ ثلاثة أيام تقريبًا وجرفه التيار، وتم انتشال الجثة من نطاق مركز بنها بمحافظة القليوبية، وتحرير المحضر اللازم، وقررت جهات التحقيق انتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وسؤال أهل المتوفى.