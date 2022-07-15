واتس آب: ملتزمون بالحفاظ على أمان ملياري مستخدم حول العالم

قال «واتس آب» إن الخصوصية والأمان جزء لا يتجزأ من أسس التطبيق، مؤكدًا عبر الموقع الرسمي له أنه ملتزم بالحفاظ على أعلى معايير الأمان لملياري مستخدم حول العالم، فمع كل ميزة ومنتج جديد يقوم ببنائه ، فإنه يدرس بعناية الآثار الأمنية للأشخاص الذين يعتمدون على WhatsApp لإجراء محادثات خاصة بأمان.

الشخص الذي يمكنه قراءة ما يتم إرساله أو الاستماع إلى المكالمات

وأضاف التطبيق: «في عام 2016، أكملنا إطلاق التشفير من طرف إلى طرف باستخدام بروتوكول الإشارة المصمم من قبل Open Whisper Systems، يضمن التشفير من طرف إلى طرف أنك وحدك الشخص الذي تتواصل معه يمكنه قراءة ما يتم إرساله أو الاستماع إلى المكالمات، ولا أحد بينهما، ولا حتى WhatsApp».

وأشار التطبيق إلى أنه لا نقوم بتخزين الرسائل الخاصة على خوادمنا بمجرد تسليمها، ولأمن إضافي نقدم التحقق من خطوتين للحماية من الوصول غير المصرح به إلى الحساب، فإذا فقدت الوصول إلى حساب WhatsApp الخاص بك، فستظل الرسائل التي تلقيتها مسبقًا على هاتفك ولن تكون متاحة في أي مكان آخر.

نجري مراجعات أمنية داخلية ونعتمد على أنظمة الكشف الآلي لتحديد المشكلات

وتابع واتس آب أنه يتعامل مع أمان المستخدمين بجدية بالغة ونوفر وسائل حماية رائدة في الصناعة لمستخدمينا في جميع أنحاء العالم، يعمل فريق الأمان لدينا في WhatsApp مع خبراء من جميع أنحاء العالم للبقاء في طليعة التهديدات المحتملة، ونجري مراجعات أمنية داخلية ونعتمد على أنظمة الكشف الآلي لتحديد المشكلات المحتملة وإصلاحها بشكل استباقي، ونعمل أيضًا مع شركات أمنية رائدة لإجراء مراجعات لممارساتنا وقواعدنا.

وقال واتس آب إنه يشارك باحثين خارجيين من خلال برنامج Meta Bug Bounty لمساعدتنا في العثور على مشكلات الأمان وإصلاحها، وإذا تم تحديد خطأ ما، فإننا نعمل على إصلاح المشكلة بأسرع ما يمكن، وتماشياً مع أفضل ممارسات الصناعة، لن نكشف عن مشكلات الأمان إلا بعد أن نحقق بشكل كامل في أي مطالبات، ونصدر أي إصلاحات ضرورية، ونتيح التحديثات على نطاق واسع من خلال متاجر التطبيقات المعنية.