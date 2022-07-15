جوليان مور تترأس لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي الـ79

تترأس الممثلة الأمريكية جوليان مور، لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالدورة الـ79 من مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث تنطلق فعالياته في الفترة من 31 أغسطس إلى 10 سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لما أعلنته إدارة المهرجان في بيان صحفي، اليوم، كما كشفت عن أعضاء لجنة التحكيم التي تضم أبرز السينمائيين من مختلف دول العالم.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي، بجانب النجمة جوليان مور، 6 أعضاء آخرين بينهم، المخرجة الفرنسية أودري ديوان، الحائزة على جائزة الأسد الذهبي من المهرجان العام الماضي عن فيلم «Happening»، والممثلة الإيرانية ليلى حاتمي، التي انطلقت عالميًا مع المخرج أصغر فرهادي في فيلم «A Separation»، بالإضافة إلى المؤلف وكاتب السيناريو الياباني البريطاني كازوو إيشيجورو، المخرج الإيطالي ليوناردو دي كوستانزو، المخرج والسيناريست الأرجنتيني ماريانو كوهن، والمخرج والمنتج الإسباني رودريجو سوروجوي، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

من هي الممثلة جوليان مور

جوليان مور، واحدة من أبرز الممثلات الأمريكيات، لعبت دور البطولة في أكثر من 70 فيلما، وحصدت على مدار مسيرتها المهنية مجموعة كبيرة من الجوائز بداية من جائزة أوسكار عن دورها في «Still Alice» عام 2015، كما تعتبر أول ممثلة أمريكية تحصل على أفضل جوائز التمثيل في جميع المهرجانات الأوروبية الكبرى، بداية من حصولها على كأس فولبي لأفضل ممثلة من مهرجان فينيسيا عن دورها في فيلم «Far From Heaven» للمخرج تود هاينز.

وحصلت عام 2002، على جوائز التمثيل في مهرجان برلين عن فيلم «The Hours» عام 2003، ومن مهرجان كان عن فيلم «Map to the Stars» للمخرج ديفيد كروننبرج.

«When You Finish Saving the World» أحدث أفلام جوليان مور

وتلعب مور دور، البطولة في فيلم جديد بعنوان «When You Finish Saving the World» للمخرج جيسي أيزنبرج، بالإضافة إلى فيلم «Sharper» من إخراج بنيامين كارون، ويشاركها البطولة سيباستيان ستان وجون ليثجو.